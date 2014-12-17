Журналістів запрошують супроводити Гуманітарний рейс до Донецька
19:17, 17 грудня 2014Країна
0
Штаб запрошує супроводити рейс з 21 машини з гуманітарним вантажем, який відправляється завтра, 18 грудня, о 08:30, з Дніпропетровська
Фото: Прес-служба Гуманітарного штабу Ріната Ахметова
Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Штаб запрошує представника Вашого ЗМІ супроводити рейс з 21 машини з гуманітарним вантажем, який відправляється завтра, 18 грудня, о 08:30, з Дніпропетровська в бік Донецька.
Для участі у прес-турі з Києва прохання звертатися за телефоном: +38 050 299 63 18.
Журналістів з Дніпропетровська запрошуємо приєднатися завтра, 09:00, за адресою вул. Маршала Малиновського, 122. Необхідна акредитація за номером телефону: +38 093 366 67 43.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter