Журналістів запрошують супроводити Гуманітарний рейс до Донецька

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Штаб запрошує представника Вашого ЗМІ супроводити рейс з 21 машини з гуманітарним вантажем, який відправляється завтра, 18 грудня, о 08:30, з Дніпропетровська в бік Донецька.

Для участі у прес-турі з Києва прохання звертатися за телефоном: +38 050 299 63 18.

Журналістів з Дніпропетровська запрошуємо приєднатися завтра, 09:00, за адресою вул. Маршала Малиновського, 122. Необхідна акредитація за номером телефону: +38 093 366 67 43.