Уряд України буде змушений піднімати пенсійний вік для населення - експерт

10:37, 18 грудня 2014
Країна
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Значна частина працездатного населення розглядає можливість трудової міграції в країни ЄС, що є великою проблемою для ринку праці в умовах пенсійного кризи

Фото: positivelife.com

Уряд України у зв'язку із загостренням соціально-економічної кризи в країні і як наслідок - еміграцією працездатного населення, буде змушений підняти пенсійний вік населення, вважає керівник проектів «Ліги фінансового розвитку» Андрій Блінов.

Таку думку він висловив під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1 + 1».

За його словами, значна частина працездатного населення розглядає можливість трудової міграції в країни ЄС, що є великою проблемою для ринку праці в умовах пенсійного кризи, демографічної кризи та кризи народжуваності.

«Міністр соціальної політики сказав, що у нього є надія, що не доведеться піднімати пенсійний вік, але доведеться. Європа піднімає, ми йдемо в цьому плані чітко за європейськими стандартами», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики України Павло Розенко заявив, що підвищення пенсійного віку не принесе бюджету Пенсійного фонду бажаного ефекту.

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