Сім лікувальних властивостей "приправи настрою" - кориці

Перераховані сім лікувальних властивостей кориці. Її називають приправою «настрою», але є й інші причини додати її до кави і навіть до супу. Кориця... Саме вона додає настрою печиву, запіканкам, яблучним пирогам. Саме нею пахнуть передноворічні вечори. А яка прекрасна кориця на молочній пінці капучіно! До речі, корицю так і називають «приправою настрою» - вона зігріває і веселить. Але, крім того, кориця - ще і відмінний «лікар». Ось 7 причин частіше додавати корицю в їжу і напої, пише direct-press.ru.

В кориці багато кальцію, клітковини, заліза, флавоноїдів, магнію. Кориця - відмінний антиоксидант.

1. СТИМУЛЮЄ РОБОТУ МОЗКУ

Покращує пізнавальні здібності, пам'ять, увагу, знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Кориця допомагає боротися з дратівливістю і депресією, відмінний засіб від головного болю.

2. БОРЕТЬСЯ З ЖИРНОЮ ЇЖЕЮ

Кориця допомагає перетравлювати жирну їжу і нейтралізувати шкідливі наслідки від важкого обіду або вечері.

3. ДОПОМАГАЄ ХУДНУТИ

Звичайно, здорове харчування і заняття спортом - насамперед. Але кориця допомагає посилити метаболізм, що регулює рівень цукру в крові. А це грає важливу роль при втраті ваги.

Можна додавати корицю у вівсяну кашу або йогурт, щоб зайва вага йшла швидко і «зі смаком».

4. ПОКРАЩУЄ РОБОТУ КИШЕЧНИКА

Кориця допомагає запобігти розладу шлунка, допомагає при синдромі подразненого кишечника, зменшує навіть хронічні болі в животі. Ви можете додавати корицю в супи, наприклад, в овочевий або суп з гарбуза.

5. ВЕСЕЛИТЬ

Кориця покращує настрій. У ній багато магнію, який рятує при частих змінах настрою. Кориця регулює гормони. Так що додавайте її в такі продукти настрої, як банани, горіхи, мигдаль, гарячий шоколад.

6. ЗМІЦНЮЄ ЯСНА

Кориця має антибактеріальні властивості і допомагає зміцнити ясна і навіть зберегти зуби від пошкоджень. Крім того, вона надає свіжість подиху, саме тому її так часто додають в льодяники, ополіскувачі для порожнини рота і жувальні гумки.

7. ПОКРАЩУЄ ШКІРУ

Завдяки своїм антибактеріальним властивостям кориця допомагає зняти свербіж і почервоніння. Кориця незамінна і в боротьбі з недосконалостями жирної і проблемної шкіри. Кориця розігріває, і цю відмінну властивість можна використовувати для масажу.