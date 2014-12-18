Рейс Ахметова у 3-ій раз спробує доставити гуманітарну допомогу на Донбас

Як повідомила УНІАН прес-служба Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні близько 11 години ранку колона вантажівок з харчами від Гуманітарного штабу Ахметова знову вирушила з Дніпропетровська до Донецька. Про це повідомляє супроводжуючий автомобілі волонтер Штабу Максим Ровінський. Як відомо, штаб вже чотири місяці постачає населення зони АТО, а також підконтрольні Україні території Донеччини продуктовими наборами, які передають інвалідам, багатодітним сім'ям та пенсіонерам старше 65 років.

Вантажівки в четвертий раз спробують перетнути кордон зони АТО. Крім максимально повного пакета документів, водіям видано супровідний лист для командирів блокпостів, де пояснюються цілі і завдання Гуманітарного рейсу, а також правові основи для його здійснення. У свою чергу один з командирів добровольчих загонів опублікував на своїй сторінці в Facebook ряд умов для безперешкодного пропуску гуманітарної допомоги в зону АТО. Між тим, в Гуманітарному штабі не заперечують необхідності діалогу між усіма зацікавленими сторонами, але вважають, що функція розробки таких вимог належить виключно державі. «Ми закликаємо главу держави ініціювати створення єдиних правил оформлення гуманітарних вантажів, які б зробили неможливим повторення подібних інцидентів і розблокували постачання продовольчої допомоги мирним жителям Донбасу», - підкреслила Римма Філь.

Раніше проблем із проходженням вантажу через українські блокпости не виникало. Проте в неділю ввечері чергова колона з двох десятків 20-тонних вантажівок була зупинена бійцями батальйону «Дніпро-1». Ця ж ситуація повторилася і в понеділок. Водії були змушені повернутися в Дніпропетровськ, де відбувається формування вантажу. Вантажівки знову оглянули представники Державної служби з надзвичайних ситуацій і ОБСЄ, підтвердили, що в автомобілях немає нічого «стороннього» - виключно продукти харчування - макарони, вівсянка, борошно і т. д. Однак і ця спроба доставити продовольчу допомогу голодуючому населенню Донбасу також виявилася невдалою. Як повідомила координатор Гуманітарного штабу Римма Філь, машини були зупинені озброєною групою людей, що назвалися представниками «Правого сектора». Погрожуючи зброєю, вони змусили представника штабу знову розвернути вантажівки. В результаті Гуманітарний штаб Ріната Ахметова звернувся за підтримкою до Президента України Петра Порошенка, закликавши главу держави взяти під особистий контроль безпеку доставки гуманітарної допомоги в зону АТО.