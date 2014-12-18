Штаб Ахметова починає маркувати гуманітарну допомогу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного фонду Ріната Ахметова, з сьогоднішнього дня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова починає маркувати всі продукти гуманітарної допомоги мирним жителям Донбасу наклейкою «Благодійна допомога. Не для продажу».

Маркування (поклейка спеціального стікера) здійснюється з метою мінімізації можливих зловживань допомогою. Гуманітарна допомога Ріната Ахметова видається безплатно виключно встановленим категоріям мирних жителів Донбасу. Стікери наклеюють волонтери Гуманітарного штабу в Донецьку на кожну одиницю продукції в дитячому, продуктовому і новорічному наборах.

У разі доставки гуманітарного вантажу на Донбас, вже найближчим часом марковані набори роздаватимуть жителям зони проведення АТО і вимушеним переселенцям в Донецькій і Луганській областях на підконтрольній українській владі території.

Всього Гуманітарний штаб розраховує наклеїти спеціальні стікери на 6 мільйонів 200 тисяч наборів гуманітарної допомоги. Наклейки підтверджують, що вантаж не комерційний.