Сьогодні представлять оновлену Карту ситуації і потреб Донецької та Луганської областей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 19 грудня 2014 року, 11:00-13:00, в готелі «Опера» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова представить оновлену Карту ситуації і потреб Донецької і Луганської областей. В основі карти - дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Ключовий аспект нового дослідження - динаміка потреб до кінця року, плани, очікування і прогнози жителів міст Донбасу.

У заході візьмуть участь Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Марина Миргородська, директор «Допоможемо ТВ», Мартін Олсен, голова Всесвітньої продовольчої програми ООН, Енріке Менендес, представник групи волонтерів «Відповідальні громадяни». До участі запрошені представники інших громадських та міжнародних організацій.

Учасники заходу обговорять, зокрема, питання, яке постійно звучить останнім часом, - «Чи потрібно годувати Донбас?!».

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході.

Дата, час: 19 грудня 2014 року, 11:00-13:30

11:00-11:30 - реєстрація

12:00-12:30 - презентація оновленої Гуманітарної карти, виступ учасників

12:30-13:00 - спілкування представників ЗМІ з учасниками, кава

Місце: готель «Опера», вул. Богдана Хмельницького, 53

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