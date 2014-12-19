Вантажівки Гуманітарної штабу з продовольством знову затримали на блокпосту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Штабу поки не вдається доставити в Донецьк продукти для мирних жителів. Сьогодні вантажівки з продовольством вже втретє затримали на блокпосту. Як заявив волонтер Максим Ровінський, машини повертаються в Дніпропетровськ: вимоги, які бійці висувають до гуманітарної організації - обмін продуктів на військовополонених. За словами волонтера, комбат 5-го окремого батальйону "Правого сектора" з позивним «Чорний» заявив, що за кожну пропущену в зону АТО вантажівку йому з полону повинні передавати по дві людини. В іншому випадку буде повністю заблокована допомогу не тільки від штабу Ахметова, але і від інших гуманітарних організацій.

«Якщо ми позиціонуємо себе як держава Україна, то такі дії не можна допускати, - вважає глава Об'єднаного координаційного центру з визволення військовополонених при Міноборони Юрій Тандіт. - Всі дії по звільненню заручників відбуваються за певною процедурою. Нам вже вдалося досягти домовленості щодо обміну полоненими за схемою «всі на всіх». Але подібні заяви і дії лише заважають нашій роботі. Якщо починати міняти хлопців на товар, це призведе до того, що завтра прямо на вулицях будуть хапати людей і робити з них заручників. Торгівлі людьми не можна допустити. Дуже небезпечно перейти на відносини, коли предметом купівлі-продажу стає життя людини. Що стосується машин з гуманітарною допомогою, то їх блокування може призвести до того, що люди в Донецькій і Луганській області почнуть вмирати від голоду. Борошно, цукор, крупи зараз допомагають врятувати життя простих людей - наших співгромадян. Не будемо забувати, що на Донбасі залишається дуже багато патріотів України, які стали заручниками цієї ситуації».

У неприпустимості викупу полонених чи обміну їх на матеріальні цінності переконаний керівник «Центру визволення полонених» Володимир Рубан. На його думку, це може стимулювати масове викрадення людей з метою обміну або продажу.

За словами Рубана, на даний момент він докладає зусиль, щоб гуманітарний вантаж Ріната Ахметова все-таки пропустили в Донецьк. Парламентар також повідомив, що буде контролювати вміст та розподіл гуманітарної допомоги до Донецька: «якщо у мене буде інформація про те, що вантаж йде не за призначенням або вантаж подвійного призначення, то ця лінія буде припинена. Це буде стосуватися всіх видів допомоги, які привозять в Донбас, незалежно від того, чи це лінія Ріната Ахметова або когось іншого».

Разом з тим, Володимир Рубан зазначив, що гарантій того, що окремі батальйони не будуть знову перешкоджати доставку вантажу він не дає.

Тим часом, у пунктах видачі продуктових наборів на Донбасі вже четвертий день шикуються величезні черги з пенсіонерів і жінок з маленькими дітьми (допомога призначається виключно для найбільш соціально незахищених категорій населення: інвалідів 1-2 груп, людей похилого віку, одиноких матерів, багатодітних сімей, вагітних і т. д). Люди кажуть, що продуктові набори від Ріната Ахметова зараз чи не єдиний спосіб вижити.

У зв'язку із затриманням допомоги Гуманітарний штаб виступив із зверненням до Петра Порошенка, закликавши Президента «якомога швидше розглянути факти перешкоджання руху гуманітарного вантажу і прийняти всі необхідні заходи для пропуску вантажівок з допомогою для мирного населення Донецької і Луганської областей».

Нагадаємо, колона вантажівок Гуманітарного рейсу, що перевозив 400 тонн продуктів, була затримана на блокпосту ввечері 14 грудня батальйоном «Дніпро-1». Фури повернулися в Дніпропетровськ та після огляду співробітниками Держслужби з надзвичайних ситуацій знову вирушили в напрямку Донецька. Однак і друга спроба виявилася невдалою: автомобілі під загрозою зброї розвернули представники «Правого сектора».