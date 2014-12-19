Призначено Уповноваженого Президента України з прав дитини
10:00, 19 грудня 2014Країна
0
Миколу Кулебу призначено Уповноваженим Президента України з прав дитини
Фото: УНИАН
Президент України Петро Порошенко своїм указом від 18 грудня ц.р. призначив Миколу Кулебу Уповноваженим Президента України з прав дитини.
Про це повідомляє сайт глави держави.
До призначення Кулеба займав посаду начальника начальника Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter