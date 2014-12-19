Призначено Уповноваженого Президента України з прав дитини

10:00, 19 грудня 2014
Країна
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Миколу Кулебу призначено Уповноваженим Президента України з прав дитини

Фото: УНИАН

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 18 грудня ц.р. призначив Миколу Кулебу Уповноваженим Президента України з прав дитини.

Про це повідомляє сайт глави держави.

До призначення Кулеба займав посаду начальника начальника Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради. 

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