Призначено Уповноваженого Президента України з прав дитини

Миколу Кулебу призначено Уповноваженим Президента України з прав дитини

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 18 грудня ц.р. призначив Миколу Кулебу Уповноваженим Президента України з прав дитини. Про це повідомляє сайт глави держави. До призначення Кулеба займав посаду начальника начальника Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter