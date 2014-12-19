На стаціонарному лікуванні в Україні перебувають 274 поранених бійця із зони АТО, за кордоном – 23 українських військовослужбовця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.

«Сьогодні на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я Міноборони перебуваюит 274 військовослужбовця, які були поранені в ході АТО, з них 18 чоловік знаходяться у важкому стані», - зазначила вона.

«23 військовослужбовця з важкими пораненнями проходять лікування за кордоном, з них семеро - у Німеччині, четверо - в Ізраїлі, по троє - у США, Латвії та Литві, по одному - в Італії, Естонії, Великій Британії», - додала Кушнір.