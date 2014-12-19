Понад 300 українських військових пройшли американський спецкурс з надання меддопомоги в умовах бою

Цього тижня група медичних фахівців Європейського командування спеціальних операцій збройних сил США завершила місячне відрядження в Україні, під час якого вони провели навчання та підготовку українських військовослужбовців з основних процедур надання медичної допомоги у військово-польових умовах.

Як повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні, зазначена група американських фахівців прибула в Україну 16 листопада, і з їхньою допомогою підготовку пройшли понад 300 українських солдатів з 3-го і 8-го окремих полків спеціального призначення у Хмельницькому та Кіровограді.

Навчання було зосереджене на тактичній медицині - надання першої медичної допомоги пораненим у військово-польових умовах.

Групу наставників і викладачів було надіслано до України на прохання уряду про допомогу. Діяльність групи є частиною комплексної допомоги, що розробляється на основі рекомендацій, отриманих в результаті аналізу потреб українського війська, проведеного спільно фахівцями обох країн протягом останніх декількох місяців.

З огляду на успіх першого етапу цієї програми і на те, що є прохання Міністерства оборони України, планується подальше проведення таких курсів із залученням американських фахівців.

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт сказав: «У той час, як Україна продовжує оборонятися від російської агресії, Сполучені Штати і надалі надаватимуть радників, аби допомогти Україні поліпшити свою військово-польову медицину і рятувати життя українських солдатів. Ця допомога є додатком до загальної допомоги силовим відомствам України на суму понад 118 млн доларів, яку ми виділили».