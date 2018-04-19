Штаб Ахметова актуалізував Гуманітарну карту: ситуація на Донбасі погіршується

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, майже половина населення Донбасу більше не в змозі терпіти нинішнє скрутне становище. Про це свідчить оновлена Карта ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, презентована Гуманітарним штабом Ріната Ахметова. Закладені в карті дані, засновані на грудневому дослідження Київського міжнародного інституту соціології, «охопили» 26 міст зони АТО. «З моменту проведення нашого листопадового дослідження ситуація помітно погіршилася, - заявила виконавчий директор інституту Наталія Харченко. - Відсоток людей, яким не вистачає медикаментів, зріс з 45 до 58, продуктів - з 34 до 45. У дефіциті майже все необхідне». За словами соціолога, деякі продукти, безумовно, можна купити в магазинах, проте у значної кількості населення зовсім не залишилося коштів, адже виплати соціальної допомоги припинені, а запаси «мирного часу» практично вичерпані. Частково зарплату отримують лише працівники окремих великих підприємств. Тим не менше, найближчим часом планує виїхати з Донбасу лише один відсоток населення. Ще 15 відсотків хотіли б виїхати, але не можуть. Переважна більшість жителів навіть не думають про від'їзд. На думку Наталії Харченко, люди не впевнені, що на новому місці вдасться знайти житло і роботу: багато вже намагалися переїхати, але повернулися назад.

У такій ситуації єдиним порятунком для сотень тисяч людей є гуманітарна допомога. Згідно з даними дослідження, основним її постачальником мирному населенню Донбасу залишається Гуманітарний штаб Ріната Ахметова: про його діяльність експертам повідомили, більш ніж дві третини опитаних мешканців. Останнім часом свою роботу в Донецькій і Луганській областях відновили і міжнародні гуманітарні організації «Червоний хрест», Всесвітня програма ООН, ЮНІСЕФ, «Лікарі без кордонів». На думку представника управління Верховного комісара ООН у справах біженців Ноель Калхун, Гуманітарна карта допоможе всім, хто готовий надати допомогу населенню Донбасу, оскільки дає уявлення, чого саме потребують жителі того чи іншого населеного пункту. Експерт закликала продовжувати роботу над актуалізацією даних, щоб прогнозувати подальший розвиток гуманітарної ситуації в регіоні. Високу оцінку зусиллям фахівців, які працювали над створенням та оновленням Гуманітарної карти, також дав представник Всесвітньої продовольчої програми Мартін Олсен. На його думку, необхідно домагатися, щоб про жахливий стан, в якому виявилися мешканці Донецької та Луганської областей, дізналося якомога більше людей по всьому світу. Адже гуманітарна допомога міжнародних організацій складається з приватних пожертвувань. Як зазначила директор «Допоможемо ТБ» Марина Миргородська, кількість заходжень на сторінку Гуманітарної карти в Інтернеті постійно збільшується. Занепокоєння за долю жителів Донбасу відчувають не тільки українці з інших регіонів, але і громадяни інших країн - Німеччини, США, Ізраїлю, Росії.