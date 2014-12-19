Угорщина передала Україні 300 доз щеплень проти правця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, вакцини передав міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я України Василя Лазоришинця, дефіцитну протиправцеву вакцину МОЗ направить до Луганської і Донецької областей для потреб українських військових. Він нагадав, що міністерство тісно співпрацює з медичними службами силових відомств у питанні забезпечення гуманітарною допомогою, до складу якої входять ліки, вакцини та вироби медичного призначення.

«Наступного тижня ми також плануємо отримати черговий гуманітарний вантаж від Всесвітньої організації охорони здоров’я, з представниками якої ми постійно ведемо перемовини та визначаємо потреби України в медичній допомозі», - повідомив Лазоришинець.