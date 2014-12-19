Жителі Донбасу не хочуть покидати рідний регіон - соціологи

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, понад 80% мешканців Донбасу не хочуть виїжджати з регіону, незважаючи на небезпеку. Про це йшлося сьогодні в Києві в ході презентації оновленої Гуманітарної карти потреб жителів Донецької і Луганської областей.

У грудні Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів чергове дослідження потреб жителів Донбасу. В опитуванні взяли участь понад 2100 жителів у 26 населених пунктах на сході України.

Соціологи встановили, що 82% опитаних не планують покидати свої будинки. Разом з тим, майже половина опитаних - 43% - вважають, що опинилися у вкрай тяжкому становищі. Для порівняння, у листопаді про це заявляли 36% респондентів. Основною проблемою у сфері безпеки жителі Донбасу називають артилерійські обстріли. Про це, за даними КМІС, повідомили 69% учасників дослідження. Також до трійки найбільш згадуваних проблем увійшли високий рівень злочинності та зникнення людей. Про це заявили відповідно 11% і 6% респондентів.

Нагадаємо, в жовтні Гуманітарний штаб Ріната Ахметова спільно з «Допоможемо ТБ» і КМІС презентував карту гуманітарних потреб жителів Донецької і Луганської областей. Мета проекту - надати найбільш повну інформацію про потреби мешканців зони АТО і прогнози в сфері розвитку гуманітарної ситуації на Донбасі.