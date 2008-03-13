Чи можна двічі підряд захворіти на грип?

Лікарі не втомлюються повторювати, що грип може бути смертельно небезпечним. Нас закликають робити щеплення, але самі ж визнають, що вони не захистять від вірусу на 100%. Невже від цієї хвороби не існує стійкого імунітету? І чому багато з нас, перехворівши на грип один раз, через кілька тижнів заражаються знову?

Медичною мовою це називається «Повторне інфікування», яке відбувається з єдиної причини – люди не доліковуються при першому зараженні вірусом грипу або іншим гострим респіраторним захворюванням.

Хтось не дотримується постільного режиму, хтось лікується самостійно, але не тими ліками, хтось, ледве збивши температуру, біжить на роботу і т.д. У результаті, ослаблений організм не в змозі протистояти навіть незначній повітряно-крапельній інфекції. Можна сказати, що це не нова хвороба, а активізація недолікованої старої, можливо з іншими симптомами, а ще додала сили нова порція вірусів, що поступили ззовні.

Що стосується стійкого імунітету проти грипу, то такого насправді не існує. Головна причина у високій вірулентності (змінності) вірусів грипу. Навіть якщо в новому році в природі циркулюватиме торішній вірус, то його підтипи можуть бути іншими, і це допоможе пробити захисні функції організму.

Але все-таки, перехворівши протягом життя декількома видами грипу, людина не залишається абсолютно беззахисною перед ними. Частковий імунітет існує і зберігається від 1,5 до 3 років, а в деяких випадках і довше. Відомо, наприклад, що вірус, який припинив циркулювати серед людей в 1957 році, повернувся знов через 20 років - у 1977. І виявилось, що, повернувшись, він викликав захворювання в основному у молодих людей і дітей. Люди старшого віку зустрічалися з ним в 50-і роки і імунітет у них зберігся!

Імунітет виробляється як до типів вірусу, так і до підтипів і наявність його полегшує перебіг захворювання, запобігає можливим ускладненням хвороби навіть якщо вона викликана новим вірусом або його підтипами.

Якщо людина вже хворіла на грип цієї зими, ймовірність повторного захворювання особливо вірусом грипу А дуже невелика, в будь-якому разі в найближчі півроку. Ймовірність дещо збільшитися, якщо грип був викликаний вірусом В. Однак багато що залежить від імунітету, захисних сил організму.

Велика кількість хворих на грип, що реєструється щороку, частково пояснюється, так званою, гіпердіагностикою. Річ у тому, що окрім вірусу грипу є ГРВІ, які часто приймають за грип, хоча викликаються вони іншими збудниками.

Є ще віруси парагрипу, які теж викликають респіраторні захворювання. Є близько 50 типів аденовірусів, інші інфекції, і відрізнити їх один від одного буває дуже важко, тому лікарі часто помиляються. Поки не оголосили, що йде епідемія грипу, частіше реєструють ГРВІ, як тільки епідемія почалася - більше діагностують грип.

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