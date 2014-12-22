Майже 10 млн грн для Запорізького госпіталю було зібрано під час благодійного концерту Вакарчука

10:19, 22 грудня 2014
Країна
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Майже 10 млн грн допомоги для Запорізького госпіталю було зібрано в ході благодійної акції – концерту проекту «Вночі» Святослава Вакарчука, що відбувся у п’ятницю в Національному драматичному театрі ім. Івана Франка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ощадбанку, мета виступу - зібрати кошти для повного облаштування операційних Запорізького військового госпіталю. В грудні 2013-го року за наказом колишнього Міністра оборони стаціонар госпіталю був закритий. Зважаючи на складну ситуацію на сході країни, восени 2014-го новим керівництвом Міноборони прийнято рішення про відновлення роботи медичного закладу.

Довідка. Запорізький військовий госпіталь - один з найближчих до зони АТО медичних закладів. Його повноцінна робота надасть можливість якнайшвидше надавати кваліфіковану медичну допомогу пораненим бійцям і врятує багато людських життів.

На сьогодні госпіталь вкрай потребує медичного обладнання. Саме на повне облаштування операційних та придбання автомобілів швидкої допомоги пішли внески, отримані від благодійників.

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