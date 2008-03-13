Сьогодні - Всесвітній день нирки

Цей день відзначається з 2006 року кожного другого четверга березня за загальної ініціативи Всесвітнього нефрологічного суспільства /International Society of Nephrology/ і Міжнародної федерації ниркового фонду /International Federation of Kidney-Foundation/.

В Україні День нирки відзначається вперше.

Мета події – підвищення обізнаності населення про важливість наших нирок, як про дивовижний орган, який відіграє ключову роль у збереженні життя і здоров`я, а також розповсюдження інформації про те, що хвороби нирок зустрічаються часто, мають руйнівні наслідки, але піддаються лікуванню при ранній діагностиці.

Нирки регулюють об`єм рідини в організмі і фільтрують кров, що поступає по ниркових артеріях. Видалення однієї нирки людина може пережити без значних негативних наслідків, оскільки її функції візьме на себе інша нирка. Нирки рясно забезпечуються кров`ю, при цьому протягом доби через них протікає приблизно 230 л крові. Фільтруючи кров, вони видаляють з неї непотрібні і шкідливі речовини, які потім виводяться назовні через уретру у складі сечі.

Для нормальної роботи ниркам потрібно приблизно в 20 разів більше кисню, ніж іншим органам. Нирки піддаються лікуванню найкраще в періоди своєї найбільшої активності – з 17 до 19 годин. На порушення роботи нирок вказують пітливість після їжі, безсоння, позіхання, набряки і роздутий живіт.

Серед захворювань сечовидільної системи найчастіше зустрічаються запалення, зокрема, запалення нирки /нефрит/, нирки і ниркової миски /пієлонефрит/, сечового міхура /цистит/ і сечовипускального каналу /уретрит/. У чоловіків переважає запалення сечовипускального каналу, у жінок — сечового міхура і нирки.

До несприятливих чинників, що сприяють розвитку запалення в нирці і нирковій мисці, належить перевтома, переохолодження, виснаження, зниження захисних сил організму, гіповітаміноз, захворювання статевої і сечовидільної системи.

Існують вроджені захворювання сечовидільної системи, які можуть супроводжуватися частковою втратою функції нирок і розвитку хронічної ниркової недостатності, підтримують запальний процес і вимагають, як правило, хірургічного втручання. Тим часом, багато хвороб сечовидільної системи можуть тривалий час протікати безсимптомно. Деякі захворювання нирок і ушкодження головних ниркових артерій нерідко виявляються тільки при підвищеному артеріальному тиску /гіпертензією/.

На сьогоднішній день в усьому світі зростає кількість хворих з термінальною нирковою недостатністю. Приблизно 1,8 мільйонів людей одержують замісну ниркову терапію.

Дослідження показують, що в усьому світі приблизно кожен десятий дорослий має одну з форм уражень нирок. Люди з хронічними хворобами нирок знаходяться в групі ризику. Функція нирок цих людей може також прогресивно погіршуватися аж до того моменту, коли виникає потреба в «заміні» нирки, яка полягає в проведенні діалізу для очищення крові або пересадці нирки від донора.

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