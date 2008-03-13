В Україні з`явиться закон із профілактики алкоголізму

Більше 650 тисяч жителів України зловживають алкоголем, причому 85% із них – від 29 до 55 років.

Багато хто страждає від цирозу печінки, алкогольного психозу, панкреатиту, різних видів раку стравоходу і підшлункової залози, що часто стає причиною смерті.

Розрахунки показують, що зменшивши вживання спиртних напоїв всього на 1%, можна зменшити смертність на 0,5%, зберігши 11 тисяч людських життів.

Не менш серйозні проблеми існують і з наркоманією. Сьогодні на наркологічному обліку перебуває більше 116 тисяч людей, 78% яких – молоді люди до 30 років.

Такі дані наводяться в пояснювальній записці до законопроекту «Про основні принципи державної політики у сфері профілактики алкоголізму, наркоманії і токсикоманії», зареєстрованому у Верховній Раді главою Комітету з питань охорони здоров`я Тетяною БАХТЕЄВОЮ.

Як зазначається далі, у сфері врегулювання цієї складної соціальної проблеми превалюють репресивні і заборонні заходи, а не цілеспрямована комплексна профілактика алкоголізму, наркоманії і токсикоманії.

Разом із тим, світовий досвід свідчить, що такими заходами боротьби поліпшити алкогольну і наркологічну ситуацію неможливо, оскільки в основі повинні лежати профілактичні заходи, направлені на формування у населення активної життєвої позиції, негативного ставлення до вживання спиртних напоїв і незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних і токсичних речовин.

Законопроект передано на розгляд профільного комітету 11 березня 2008 року.