В Україні з`явиться закон із профілактики алкоголізму
Понад 650 тисяч жителів України зловживають алкоголем, причому 85% із них – від 29 до 55 років.Багато хто страждає від цирозу печінки, алкогольного психозу, панкреатиту, різних видів раку стравоходу і підшлункової залози, що часто стає причиною смерті...
Більше 650 тисяч жителів України зловживають алкоголем, причому 85% із них – від 29 до 55 років.
Багато хто страждає від цирозу печінки, алкогольного психозу, панкреатиту, різних видів раку стравоходу і підшлункової залози, що часто стає причиною смерті.
Розрахунки показують, що зменшивши вживання спиртних напоїв всього на 1%, можна зменшити смертність на 0,5%, зберігши 11 тисяч людських життів.
Не менш серйозні проблеми існують і з наркоманією. Сьогодні на наркологічному обліку перебуває більше 116 тисяч людей, 78% яких – молоді люди до 30 років.
Такі дані наводяться в пояснювальній записці до законопроекту «Про основні принципи державної політики у сфері профілактики алкоголізму, наркоманії і токсикоманії», зареєстрованому у Верховній Раді главою Комітету з питань охорони здоров`я Тетяною БАХТЕЄВОЮ.
Як зазначається далі, у сфері врегулювання цієї складної соціальної проблеми превалюють репресивні і заборонні заходи, а не цілеспрямована комплексна профілактика алкоголізму, наркоманії і токсикоманії.
Разом із тим, світовий досвід свідчить, що такими заходами боротьби поліпшити алкогольну і наркологічну ситуацію неможливо, оскільки в основі повинні лежати профілактичні заходи, направлені на формування у населення активної життєвої позиції, негативного ставлення до вживання спиртних напоїв і незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних і токсичних речовин.
Законопроект передано на розгляд профільного комітету 11 березня 2008 року.