Підвищення пенсійного віку в Україні не буде - Кириленко
13:38, 22 грудня 2014Країна
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Ніякого скасування стипендій та підвищення пенсійного віку не буде
Фото: УНІАН
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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів парламенту.
Він підкреслив: “Не треба повторювати ті речі, які підхопила “братня” до нас преса, але які не відповідають дійсності - ніякого скасування стипендій не буде, ніякого підвищення пенсійного віку не буде”.
“А навпаки, планується уніфікація законодавства, яке регламентує визначення пенсій - всі будуть мати пенсію, визначену на однакових засадах плюс для діючих чинних пенсіонерів буде осучаснення пенсій”, - зазначив Кириленко.
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