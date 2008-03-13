Волоський горіх - ядро здоров`я

Волоські горіхи містять вітаміни групи А, Е, В, Р, З, мінеральні речовини: калій, натрій, фосфор, залізо, магній, кальцій, йод. Вони складаються на 60% з жирів, проте, переважно це жири ненасичені, які не містять холестеролу. Крім того, волоський горіх – прекрасне джерело білка, який чудово може замінити тваринний білок.

Слід врахувати, що ці горіхи дуже калорійні. У 100 грамах ядер міститься приблизно 650 калорій – більше, ніж у плитці шоколаду! З цієї простої причини тим, хто не хоче повніти, не рекомендується з`їдати за день більше 2-3 ядер.

Волоський горіх містить цілий комплекс біологічно активних речовин, що позитивно впливає на стан судин головного мозку. Вважається, що волоські горіхи здатні зняти сильну нервову напругу. Завдяки вмісту йоду волоський горіх рекомендується при лікуванні захворювань щитовидної залози. З перегородок готується спеціальний відвар з тією ж метою.

Залізо і кобальт, що містяться в горіхах, допомагають при лікуванні недокрів`я; завдяки вмісту магнію і калію їх рекомендують людям, що страждають від різних серцевихзахворювань, а також гіпертонікам.

Лікарі стверджують, що волоський горіх має бактерицидні і ранозагоювальні властивості і сприяє нормалізації діяльності кишечнику.

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