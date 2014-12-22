За минулу добу втрат серед українських військових немає
15:19, 22 грудня 2014Країна
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За минулу добу загиблих і поранених серед українських військових немає
Фото: Міноборони
За минулу добу втрат серед українських військових у зоні АТО на сході України немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За минулу добу загиблих і поранених серед українських військових немає», - сказав він.
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