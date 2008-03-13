У Києві вдосконалять екстрену меддопомогу

На виконання доручення Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо належної організації надання екстреної меддопомоги в лікувально-профілактичних установах пацієнтам за самозверненням, Головне управління охорони здоров`я і медичного забезпечення Київміськадміністрації доручило профільним установам міста підготувати персонал і матеріально-технічну базу медустанов для надання відповідної меддопомоги.

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що Київський територіальний центр екстреної меддопомоги і медицини катастроф організовує перевірку практичних навиків персоналу лікувально-профілактичних установ (ЛПУ).

За її словами, безпосереднє керівництво ЛПУ забезпечить надання допомоги в приймальних відділеннях лікарень, розмістить кабінети інтенсивної допомоги на перших поверхах амбулаторно-поліклінічних установ, забезпечить належне укомплектовування медикаментами, інструментарієм, організує навчання медичного персоналу.

Замглави КМДА повідомила, що також будуть встановлені дорожні знаки "Пункт першої меддопомоги" і "Лікарня", відновлені вивіски, схеми руху і інші вказівки.

Нагадаємо, що раніше КМДА заявила про намір реконструювати важливі об`єкти медичної, освітньої і транспортної інфраструктури. В першу чергу передбачається реконструювати всі районні лікарні і поліклініки.

MIGnews.com.ua