4 прянощі від застуди

Зима - час застудних захворювань. Які прянощі допоможуть позбутися від проблем зі здоров'ям?

Прянощі здатні не тільки покращити смакові якості різних страв, але і бути харчовою добавкою, яка здатна поліпшити імунітет, підняти настрій, продовжити молодість і позбавити від застудних захворювань, пише sunny7.ua.

1. Кориця

Ця корисна пряність має антибактеріальний ефект, тому є відмінним засобом для профілактики застуди та грипу.

Приготування: необхідно взяти 0,5 чайної ложки меленої кориці, залити окропом, додати дрібку чорного перцю і пити кожні 3-4 години. Можна пити з медом.

Також корицю можна додавати в каву або чай.

2. Куркума

Цю пряність корисно використовувати при бронхіті, першінні в горлі та інших застудних захворюваннях. Справа в тому, що куркума є відмінним зігріваючим засобом і завдяки наявності фенольних сполук вбиває віруси.

Приготування: необхідно взяти чайну ложку куркуми, залити склянкою молока, закип'ятити і пити перед сном.

3. Гвоздика

Гвоздика славиться своїм приємним ароматом і знеболюючим ефектом. Цю пряність застосовують при перших симптомах ангіни.

Приготування: необхідно розтерти 4-5 квітки гвоздики, залити склянкою гарячого кип'яченого молока і настоювати протягом 10 хвилин. Таким засобом можна полоскати горло або пити невеликими ковтками, при цьому ненадовго затримуючи у роті.

4. М'ята

Всім відомо, що м'ята містить ментол, саме він надає неповторний смак цій рослині і відмінно допомагає при застудних захворюваннях.

Приготування: візьміть 3-4 листочки свіжої м'яти і додайте в чорний або зелений чай. Якщо у вас бронхіт або скупчення слизу, можна зробити інгаляції з кількома краплями олії рослини.

Якщо ви відчули перші симптоми застуди, не відкладайте лікування. Скористайтеся народними засобами, використовуючи корисні прянощі.

І будьте здорові!