Неправильне носіння лінз викликає сліпоту

Кількість короткозорих осіб на планеті наприкінці другого тисячоліття перевищило 1 млрд, а це приблизно 20% людства. До такого дефекту існує спадкова схильність. Якщо батьки носили окуляри, велика ймовірність, що їхня дитина теж погано бачитиме. З кожним роком "примружених", тобто короткозорих людей, стає все більше ще й тому, що окуляри стали модним аксесуаром. Люди з нормальним зором носять їх, щоб виглядати елегантніше. До того ж будь-яка людина може зіпсувати зір, сидячи годинами перед комп`ютером або телевізором. І тоді неминуче постане питання, що краще – окуляри або лінзи.

Якщо порівнювати, то лінзи мають декілька безперечних переваг. По-перше, лінзи не запітнівають і не б`ються. По-друге, правильно підібрані контактні лінзи створюють краще за якістю зображення, ніж окуляри. Дозволяють повністю відновити гостроту зору без спотворень, чого не можуть забезпечити навіть найкращі лінзи в окулярах. Ну і, по-третє, там, де окуляри раз у раз нагадують про себе (а саме під час занять спортом, активного відпочинку, особливостей деяких професій), лінзи "поводяться" абсолютно непомітно. У різних країнах ними користується від 2 до 10% населення.

Але перед тим, як придбати пару лінз, не забудьте відвідати спеціалізовану офтальмологічну клініку і пройти ретельне обстеження зорової системи. Також вам не обійтися без спеціального розчину для дезинфекції і зберігання лінз, до якого додаються пінцет і контейнер.

Тепер що стосується недоліків. Як і будь-яка інша методика, контактна корекція має свої протипоказання, тому обов`язково переконайтеся, що вам можна нею користуватися. Неграмотно підібрані лінзи створюють умови для виникнення кератиту, запалення рогової оболонки ока. Причиною цих неприємностей може стати й чужорідне тіло, що потрапило між оком і лінзою. Навіть найменша мікроскопічна порошинка може принести масу проблем.

Існує також так званий синдром "сухого ока". Викликається він тривалим носінням неправильно підібраних лінз або індивідуальною непереносимістю. Призводить до різкої непереносимості контактних лінз, почервоніння очей, відчуття піску, засміченості очей, появи туману. Супроводжує будь-який запальний процес, пошкодження рогівки, алергічну реакцію на розчини.

Тому, якщо ви вже починаєте користуватися лінзами, обов`язково ознайомтеся з особливостями догляду за ними: щонайменше недотримання правил їх використання може призвести до плачевних наслідків. Крім того, вам потрібно знати, що тривале безперервне (порядка двох діб) носіння лінз викликає порушення мікрофлори на рогівці і згодом загрожує серйозними захворюваннями.

До речі, контактні лінзи можуть бути переносниками серйозної очної інфекції аcanthamoeba keratitis, що вражає рогову оболонку ока і яка викликає сліпоту. Такого невтішного висновку дійшли американські медики. Розвиток хвороби пов`язаний з носінням лінз на 63%.

Також офтальмологи вважають, що зменшення рівня дезинфікуючого засобу в міському водопостачанні може призвести до збільшення кількості мікроби, що формують очну інфекцію.

Зараз, щоправда, з`явилися спеціальні лінзи, які можна не знімати до 30 днів, а також одноденні лінзи, догляд за якими полягає в щоденній зміні: їх не потрібно промивати і дезинфікувати.

Але навіть одноденним лінзам не під силу деякі проблеми, наприклад, вимушене перебування в загазованому, прокуреному або запиленому приміщенні. А вся річ у тім, що лінзи дуже швидко вбирають усі запахи й гази – саме це і провокує подразнення рогівки. Ну й останнє попередження з приводу лінз – не варто сподіватися, що вони радикально "вилікують" зір. Контактні лінзи – це всього лише оптика, хоч і не помітна зовні.

utro.ua