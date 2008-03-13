На Дніпропетровщині з`явиться два центри СНІДу

До кінця 2008 року в Дніпропетровську і Кривому Розі буде завершено капітальний ремонт Центрів СНІД.

Для цього з обласного бюджету передбачено витрати 4,08 мільйона гривень.

"Якщо ми за наступні 6 років не змінимо ставлення до проблеми СНІДу, то вже до 2014 року 60% жінок області репродуктивного віку будуть носіями цього захворювання", - відзначив Віктор Бондар, голова облдержадміністрації, під час засідання колегії Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації.

Крім того, в регіоні розроблена і затверджена обласна програма "Протидії розповсюдженню інфекційних соціально небезпечних хвороб на 2008-2012 роки". Об`єм фінансування цієї програми на 2008 рік з обласного бюджету складає близько 4,4 мільйонів гривень.

Дніпрпетровська область займає перше місце в Україні щодо загальної кількості зареєстрованих випадків. Фактично кожен десятий новий випадок ВІЛ-інфекції і кожна четверта смерть від СНІДу в Україні спостерігається в Дніпропетровській області. Щодня в області, в середньому, виявляється шість нових випадків ВІЛ, три випадки СНІДу, двоє людей вмирають.

За оцінками фахівців, в Україні з ВІЛ-інфекцією живуть 377 тисяч людей, що складає 1,4% від дорослого населення.

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