У БАДах для схуднення виявлено наркотичні і галюциногенні речовини

Росспоживнадзор і Мінюст Російської Федерації запланували проведення спільного засідання колегії з питань протидії завезенню на територію Росії наркотичних речовин під виглядом харчових добавок. Про це повідомив на прес-конференції головний державний санітарний лікар Росії, глава Росспоживнадзора Геннадій Онищенко.

За його словами, в даний час відомі випадки, коли наркотичні речовини "заховані всередину" зовні нешкідливих харчових, кондитерських добавок. Онищенко навів приклад, коли в постачаннях макових зерен, використовуваних в хлібопеченні, виявлено триразове перевищення допустимої норми. При цьому глава Росспоживнадзора нагадав, що макова соломка використовується як сировина в нелегальному виробництві наркотиків-опіатів.

Кажучи про харчові добавки в цілому, Онищенко додав, що зараз також небезпеку представляє ряд харчових добавок для схуднення. "У них використані елементи, які вбивають апетит і при цьому містять наркотичні і галюциногенні складові", - відзначив він.

Онищенко також повідомив, що ним підготовлена і підписана ухвала Росспоживнадзора, яка зараз знаходиться на реєстрації в Мінюсті. У документі перераховано низку харчових добавок, в яких були виявлені наркотично і галюциногенні речовини, які тепер заборонені для ввезення на територію РФ.

ami-tass.ru