Регулярні заняття спортом найкраще зберігають здоров`я і молодість

Лікарі закликають не лінуватися і займатися фізичними вправами, хоч би не багато, щоб мати краще здоров`я і відчувати себе молодшим. За словами медиків клініки Мейо, брак енергії і загальна слабкість організму - в значній мірі результат сидячого способу життя. Проста ходьба, плавання, біг підтюпцем, їзда на велосипеді або водне веслування додають бадьорості тілу і допомагають залишатися активним цілий день. Регулярна фізична діяльність зменшує емоційну напругу і неспокій, запобігає депресії, покращує сон і настрій.

Навіть зарядка помірної інтенсивності дозволяє спалювати зайві калорії, жири і удосконалює метаболічні процеси, тим самим в довгостроковій перспективі зменшуючи вагу, говорять американські фахівці. Крім того, фізичне навантаження підтримує масу мускулів і зберігає кісткову тканину, протистоїть ефектам фізичного і розумового старіння і підвищує імунітет, оскільки при цьому імунні клітини швидше циркулюють в організмі і краще борються з вірусами і бактеріями. Експерти встановили, що щоденні заняття аеробікою скорочують ризик серцевої хвороби, знижують тиск і піднімають рівні "хорошого" холестерину.