Україна отримала від ВООЗ та ООН транш гуманітарної допомоги для медичної галузі

Міністерство охорони здоров’я України отримало гуманітарну допомогу від Всесвітньої організації охорони здоров’я та Фонду народонаселення ООН на загальну суму понад 3 млн грн.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець, поінформували УНІАН у прес-службі МОЗ.

Черговий транш гуманітарної допомоги від ВООЗ містить 90 медичних наборів (basic kit) для невідкладної допомоги, до складу якого входять ліки та вироби медичного призначення. Один такий набір дозволяє надавати допомогу 1000 особам протягом трьох місяців. Гуманітарний вантаж направлять до Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської та Харківської областей. До цих областей також передадуть 9 наборів (supplementary kit), які сформовані з розрахунку: один набір – на обслуговування 10 тис. осіб протягом майже 3 місяців. Крім того, на склади ДП «Укровакцина» поставлено 4 набори з травматологічним наповненням та 5 – з протидіарейним.

Фонд народонаселення ООН у свою чергу передав Україні 50 наборів для надання акушерсько-гінекологічної допомоги. Загальна вартість наборів, призначених для оперативних втручань та проведення реанімаційних заходів для матерів та новонароджених, становить близько 1 млн грн. Медичні набори забезпечать потребу населення в хірургічній акушерсько-гінекологічній допомозі для 1 млн 800 тис. осіб на тримісячний період. До їх складу входять хірургічні інструменти, шовний матеріал, розхідні матеріали та найбільш необхідні медикаменти: анальгетики, протизапальні, антибактеріальні, кровозупинні препарати та розчини для інфузій.

Вантаж, крім перелічених регіонів, також направлять до Київської, Одеської та Полтавської областей.

Незабаром, за словами Лазоришинця, МОЗ України також очікує від ЮНІСЕФ ще 90 акушерських наборів як гуманітарну допомогу.

«Акушерський комплект буде містити основні лікарські засоби, вироби медичного призначення і витратні матеріали, а також базове стерилізаційне та реанімаційне обладнання для медичних закладів. Один такий акушерський комплект відповідає основним вимогам і призначений для прийняття близько 50 нормальних неускладнених пологів. Набір застосовуватиметься підготовленим персоналом – акушерками, медичними сестрами з навичками акушерства й реанімації, та лікарями», - поінформував Лазоришинець. Цей вантаж Україна планує отримати напередодні Нового року – 29 грудня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Лазоришинець інформував, що МОЗ за період з вересня по листопад 2014 р отримало гуманітарної допомоги від Всесвітньої організації охорони здоров`я, уряду Грузії, Фонду народонаселення ООН в Україні та міжнародних організацій на загальну суму 9 млн 917 тис. грн.