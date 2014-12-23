Жителі Донбасу вважають, що скоро настане мир
Половина жителів Донбасу вважають, що 2015 рік буде кращим і принесе жителям Донбасу мир і поліпшення економічної ситуації
Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, незважаючи на тяжке становище, половина жителів Донбасу вважають, що 2015 рік буде кращим і принесе жителям Донбасу мир і поліпшення економічної ситуації. Про це повідомила Наталія Харченко, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології під час круглого столу «Гуманітарна карта Донбасу: потреби та очікування жителів», організованого штабом Ріната Ахметова.
На запитання соціологів мешканці Донецької та Луганської областей відповіли так:
2015 рік буде кращим або гіршим, ніж 2014?
46% опитаних заявили, що буде краще
14% вважають, що буде гірше
40% не змогли відповісти
2015 рік буде для Донбасу...
55% вважають, що більш мирним
10% менше мирним
35% важко відповісти
У 2015 році економічна ситуація на Донбасі ...
47% вважають, що більш або менш налагодиться
26% ніякого покращення не відбудеться
27% не змогли відповісти
Найбільш оптимістичні жителі Луганська, Дзержинська, Свердловська, Іловайська, Стаханова, Сніжного, Зугреса та Макіївки. Більше 50% жителів цих міст вважають, що в 2015 настане мир і налагодиться економіка.
Найбільш песимістичні настрої в Єнакієвому, Докучаєвську, Дебальцеве та Авдіївці.
40% опитаних вважають, що конфлікт завершиться протягом року.
19 грудня в Києві була презентована оновлена Гуманітарна карта. Інформація наведена по 26 населених пунктах Донецької і Луганської областей і отримана в результаті дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і "Допоможемо ТБ" з 2 по 16 грудня 2014 року.
Дані отримані методом телефонного інтерв'ю з понад 2,1 тис. жителів регіонів.