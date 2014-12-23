Жителі Донбасу вважають, що скоро настане мир

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, незважаючи на тяжке становище, половина жителів Донбасу вважають, що 2015 рік буде кращим і принесе жителям Донбасу мир і поліпшення економічної ситуації. Про це повідомила Наталія Харченко, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології під час круглого столу «Гуманітарна карта Донбасу: потреби та очікування жителів», організованого штабом Ріната Ахметова.

На запитання соціологів мешканці Донецької та Луганської областей відповіли так:

2015 рік буде кращим або гіршим, ніж 2014?

46% опитаних заявили, що буде краще

14% вважають, що буде гірше

40% не змогли відповісти

2015 рік буде для Донбасу...

55% вважають, що більш мирним

10% менше мирним

35% важко відповісти

У 2015 році економічна ситуація на Донбасі ...

47% вважають, що більш або менш налагодиться

26% ніякого покращення не відбудеться

27% не змогли відповісти

Найбільш оптимістичні жителі Луганська, Дзержинська, Свердловська, Іловайська, Стаханова, Сніжного, Зугреса та Макіївки. Більше 50% жителів цих міст вважають, що в 2015 настане мир і налагодиться економіка.

Найбільш песимістичні настрої в Єнакієвому, Докучаєвську, Дебальцеве та Авдіївці.

40% опитаних вважають, що конфлікт завершиться протягом року.

19 грудня в Києві була презентована оновлена Гуманітарна карта. Інформація наведена по 26 населених пунктах Донецької і Луганської областей і отримана в результаті дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і "Допоможемо ТБ" з 2 по 16 грудня 2014 року.

Дані отримані методом телефонного інтерв'ю з понад 2,1 тис. жителів регіонів.