Блокування продовольчої допомоги загрожує гуманітарною катастрофою в східній Україні

Випадки блокування гуманітарної допомоги в східну Україну добровольчими батальйонами частішають та в підсумку загострять триваючу гуманітарну кризу напередодні Різдва та Нового Року, заявила Amnesty International.

«З настанням зими, відчай в східній Україні посилюється через дії добровольчих батальйонів, які перешкоджають продовольчій та медикаментозній допомозі тим, хто її потребує. Це вже не секрет, що регіон стикнувся з гуманітарною катастрофою, а населення знаходиться на межі голоду», — сказав Денис Кривошеєв, виконуючий обов’язки директора програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії.

«Ці батальйони, що часто діють як зрадницькі банди, потрібно терміново взяти під контроль. Позбавлення їжі людей, які опинилися у зоні конфлікту, йде врозріз із міжнародним правом, тому винні за такі порушення мають бути притягнуті до відповідальності»

Amnesty International отримала інформацію про те, що батальйони, включаючи «Дніпро-1» і «Айдар», заблокували надходження допомоги до так званих "Донецької та Луганської Народних Республік".

Добровольчий батальйон «Дніпро-1», разом з членами батальйону «Донбас» та збройними групами «Правого Сектору», як повідомляється, заблокували 11 доріг, що ведуть на підконтрольну ДНР територію. Вони відмовляються пропускати конвої з допомогою через те що, на їх погляд, продовольство та одяг потраплять не в ті руки та можуть бути продані замість того, щоб бути наданими в якості гуманітарної допомоги. Вони також наполягають на звільненні ув’язнених, які утримуються сепаратистами, в якості умови для надання доступу до гуманітарної допомоги на схід.

Принаймні чотири конвої, відправлені гуманітарним фондом Ріната Ахметова, одного з найбагатших людей України, були заблоковані батальйоном «Дніпро-1» минулого тижня на дорогах, що ведуть на підконтрольну сепаратистами територію.

Після того, як один з конвоїв було зупинено, заступник командира батальйону «Дніпро-1» Володимир Манько повідомив українським ЗМІ: «У нас на тому боці немає контролю. Виходить, що ми з ними воюємо і проливаємо кров, водночас годуємо їх»

Більше половини населення в цих районах зараз повністю залежить від продовольчої допомоги, оскільки заробітні плати, пенсії і соціальні допомоги не виплачуються регулярно в результаті конфлікту, що почався в травні. Рішення влади у Києві фактично відрізати регіон від української фінансової системи в листопаді також посилює труднощі місцевого населення.

Гуманітарний працівник з Луганської області повідомив Amnesty International, що члени батальйону «Айдар» також зупиняють та обшукують автомобілі, які їдуть зі Старобільська в Луганськ і навпаки. Члени батальйону, який був раніше причетний до довільних затримань та катувань, як повідомляється, тепер зупиняють надходження продовольства та медикаментів до регіону.

Гуманітарний працівник розповів про окремий випадок, коли ліки для чотирьох літніх людей в Краснодоні, які страждають від серцевих-судинних захворювань, були вилучені з автобусу на контрольно-пропускному пункті.

«Перевірка вмісту гуманітарних конвоїв, що перетинають лінію фронту, це одне. Запобігання – це зовсім інше. Намір створити нестерпні умови для життя вже переходить межі. Позбавлення людей доступу до продовольства та медицини в якості методу ведення війни є воєнним злочином», — сказав Денис Кривошеєв.

В регіоні протягом шести місяців тривають бойові дії між підконтрольними Києвом силами та проросійськими сепаратистами. Понад 4700 людей загинули і ще тисячі живуть у страху постраждати від перехресного вогню або бути повністю відрізаними від доступу до життєво важливих продуктів харчування і медикаментів.

Amnesty International повторює свій заклик до української влади взяти під контроль добровольчі батальйони і забезпечити надходження гуманітарної допомоги для тих, хто відчайдушно її потребує.