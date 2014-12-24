Кабмін прийняв рішення доставити гуманітарну допомогу на Донбас

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

"Уряд прийняв рішення ще раз спробувати доставити гуманітарну допомогу на території Донецької і Луганської областей", - сказав він.

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За його словами, відповідальний за доставку цієї гумдопомоги віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

Зубко у свою чергу зазначив, що гуманітарна ситуація на неконтрольованих владою територіях Донбасу залишається складною.

"Сьогодні сформований вантаж загальною кількістю 326 тонн. І завтра з Харкова о 9 ранку буде відправлено три колони... які попередньо призначені для соціальних установ, які є на окупованих територіях... Ми вважаємо, що гуманітарний вантаж буде доставлено саме до соціальних установ", - сказав Зубко.