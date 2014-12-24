Мінсоцполітіки підтримує скорочення пільг для чорнобильців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник міністерства Павло Розенко.

«Ми зі свого боку це рішення Кабінету міністрів підтримуємо... Майже через 30 років після цієї страшної трагедії (аварії на Чорнобильській АЕС - УНІАН) не можна давати 4-й рівень радіологічної небезпеки селу Конча-Заспа чи Козин», - сказав міністр.