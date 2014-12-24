Мінсоцполітіки підтримує скорочення пільг для чорнобильців
12:58, 24 грудня 2014Країна
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Міністерство соціальної політики України підтримує передбачене проектом Державного бюджету на 2015 рік скорочення пільг для чорнобильців
УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник міністерства Павло Розенко.
«Ми зі свого боку це рішення Кабінету міністрів підтримуємо... Майже через 30 років після цієї страшної трагедії (аварії на Чорнобильській АЕС - УНІАН) не можна давати 4-й рівень радіологічної небезпеки селу Конча-Заспа чи Козин», - сказав міністр.
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