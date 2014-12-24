Червоний Хрест доправив 28 тонн гуманітарної допомоги мешканцям Луганщини

Міжнародний Комітет Червоного Хреста доправив 28 тонн гуманітарної допомоги жителям Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Антитерористичної операції Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, учора на пункті контролю «Макарове» прикордонники здійснили пропуск гуманітарного вантажу Міжнародного Комітету Червоного Хреста для жителів Луганської області.

«Ця благодійна акція була проведена у повній відповідності до українського та міжнародного гуманітарного права, зокрема, з дотриманням всіх необхідних процедур та за наявності відповідних супровідних документів. У вантажівках - продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни та побуту. Загалом пропущено 8 вантажних автомобілів загальною масою вантажу 28 тонн», - зазначив він.

Також Лисенко повідомив, що «вчора у Краматорську Донецької області тимчасово переміщені особи отримали гуманітарну допомогу від Благодійного фонду «Міжнародна Асоціація підтримки України» та групи координації цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Це речі для дітей та дорослих, а також постільна білизна».

Також 2 вантажівки з харчуванням та засобами гігієни для дітей віком до трьох років було передано до Сєверодонецька, а ще одну - до м. Щастя. Нагадуємо, що за останній тиждень це вже сьомий населений пункт на Донбасі, куди українські офіцери доправляють гуманітарну допомогу.

У Костянтинівському районі Донецької області триває видача допомоги від управління з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА. 315 пакунків дитячого харчування отримали матері з тимчасово переміщених осіб, а також сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах.