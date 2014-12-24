У Києві зменшуються показники захворюваності на грип та ГРВІ - СЕС

У Києві за останній тиждень спостерігається тенденція до зменшення захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління Державної санітарної епідслужби в м. Києві.

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За даними СЕС, у період з 15 до 21 грудня на грип та ГРВІ у столиці захворіло 17 тис. 334 особи, з них 11 тис. 362 (65,6%) – діти віком до 17 років. Показник на 10 тис. населення склав 61,6, що нижче епідемічного порогу (125,0) даного тижня на 50,7%.

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У порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність на грип та ГРВІ зменшилась на 5,1% за рахунок захворюваності як серед дитячого, так і серед дорослого населення.

У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в місті відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, зазначають фахівці.

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Протягом звітного тижня найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком до 4 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 48,3%. За цей час госпіталізовано 31 особа, з них 23 (74,2%) становлять діти до 17 років.

Летальних випадків серед хворих на грип не зареєстровано.

Також повідомляється, що у Києві з початку епідемічного сезону проти грипу та ГРВІ щеплено 3288 осіб, з них дітей віком до 17 років – 475 осіб (14% від загальної кількості щеплених).