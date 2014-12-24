Кому допомагає гуманітарний штаб Ахметова
Гуманітарний штаб Ріната Ахметова розмістив на своєму сайті 1845 фотографій, які підтверджують, що допомога доставляється мирним мешканцям Донецької та Луганської областей
«Ми створили новий розділ на сайті, який називається «Фотозвіт». Там зібрані фотографії, які вже публікувалися на сайті раніше в новинах про діяльність штабу. Минулого тижня з боку комбатів деяких добровольчих батальйонів звучали звинувачення на адресу штабу про те, що допомога не доходить до мирних жителів. Ми зібрали всі фотографії й опублікували їх - дивіться, це факти», - заявила координатор штабу Римма Філь.
Надалі новий розділ сайту буде постійно поповнюватися новими фотографіями. «Крім цього, ми звертається до людей, що отримали допомогу від Гуманітарного штабу, з проханням опублікувати свої фотографії, що підтверджують отримання допомоги, на своїх сторінках у соціальних мережах», - додала Римма Філь.