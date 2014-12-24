Кому допомагає гуманітарний штаб Ахметова

«Ми створили новий розділ на сайті, який називається «Фотозвіт». Там зібрані фотографії, які вже публікувалися на сайті раніше в новинах про діяльність штабу. Минулого тижня з боку комбатів деяких добровольчих батальйонів звучали звинувачення на адресу штабу про те, що допомога не доходить до мирних жителів. Ми зібрали всі фотографії й опублікували їх - дивіться, це факти», - заявила координатор штабу Римма Філь.

Надалі новий розділ сайту буде постійно поповнюватися новими фотографіями. «Крім цього, ми звертається до людей, що отримали допомогу від Гуманітарного штабу, з проханням опублікувати свої фотографії, що підтверджують отримання допомоги, на своїх сторінках у соціальних мережах», - додала Римма Філь.