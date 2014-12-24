У Києві та Маріуполі стартував проект по підготовці кризових психологів

Перший модуль навчання пройшов 20-21 грудня в Києві, і 23-24 грудня в Маріуполі. Перші лекції прочитали представники організації "Коаліція травми" (Ізраїль).

«Організовано два паралельні процеси навчання. Один у Києві, туди приїжджають люди з центральної України і Київської області, ті, які працюють з переселенцями з усієї України. Другий зараз тут у Маріуполі, тому, що сюди простіше дістатися людям, в тому числі Маріуполь - це прифронтова зона і найпростіше сюди дістатися людям з Донецька», - розповіла Олена Лук'янчук, координатор психологічної служби гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Відбір психологів проходив з 1 по 15 грудня. На участь у програмі зареєструвалося 970 осіб. Конкурс склав на 1 місце більше 3 претендентів. У результаті були відібрані кращі спеціалісти з усієї України. Навчання проходить безкоштовно. Роботу тренерів оплатив Гуманітарний штаб.

«Особливість проекту Гуманітарного штабу Ріната Ахметова з навчання психологів не тільки в його масовості, але і в тому, що підготовлені Штабом фахівці працюватимуть безпосередньо в зоні бойових дій», - повідомив Олександр Гершанов, спеціаліст ізраїльської організації «Коаліція травми». «Це подвійне навантаження для психолога, але в цьому і суть допомагає людини - коли він допомагає незалежно від того, яких поглядів дотримується людина, яка стоїть перед ним. Наприклад, ми часто лікуємо постраждалих з Сектора Газа, з якими не справляються місцеві лікарі. Тобто медицина вище всього цього, і проект Гуманітарного штабу Ахметова - дуже яскравий приклад того, що психологія або допомогу вище всякої політики", - підкреслює Олександр Гершанов.

На сьогодні це єдиний в Україні проект, спрямований на відновлення психологічного стану переселенців і жителів в зоні АТО.

Майданчики для консультування та постійної допомоги будуть створені в Києві та Маріуполі. Психологи будуть працювати також і в зоні АТО. Всі послуги для переселенців безкоштовні.