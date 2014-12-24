Які джерела існування жителів Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, експерти Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) розповіли, хто на окупованих територіях продовжує отримувати зарплату, а також про джерела існування для жителів, які залишилися в ДНР і ЛНР.

Під час презентації Гуманітарної карти і дослідження, яке проводилося на замовлення штабу Ріната Ахметова, Дарина Пирогова, науковий співробітник КМІС повідомила, що заробітні плати сьогодні отримують працівники таких сфер: торгівля, перевезення вантажів і пасажирів, послуги, де відбувається оплата послуг готівкою. Шахтарі та працівники великих промислових підприємств - отримують оплату частково.

На що живуть ті, хто не отримує зарплат і соціальних виплат? Використовуються кошти, накопичені раніше, і гроші, які надсилають родичі.

Ну і звичайно, виїжджають на території, підконтрольні Україні, для оформлення пенсій, зняття грошей в банкоматах.

19 грудня в Києві була презентована оновлена Гуманітарна карта. Інформація наведена по 26 населених пунктах Донецької і Луганської областей і отримана в результаті дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і "Допоможемо ТБ" з 2 по 16 грудня 2014 року.

Дані отримані методом телефонного інтерв'ю з понад 2,1 тис. жителів регіонів.