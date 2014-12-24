Продукти новорічного столу, небезпечні для серця

Захворювання серця стають все більш частими. Ми схильні звинувачувати стреси і високі щоденні навантаження, емоційну нестабільність і гіподинамію. Все це правда. Але головне, все ж, це харчування. Назвемо 3 продукти, небезпечні для серця, пише tvoymalysh.com.ua.

1. Пиво і шампанське шкідливі для серця, якщо пити ці напої у великих обсягах.

Норма для нешкідливого вживання пива:

для чоловіків не більше 0,5 літра в день,

для жінок - 0,33 літра в день

Норма для шампанського:

1-3 келихи для жінок

3-4 келихи для чоловіків

Наявність вуглекислоти в алкоголі прискорює його всмоктування, що призводить до різкого переповнення судинного русла - гіперволемії... Це, разом з різким сп'янінням, підвищує тиск і збільшує навантаження на серце.

2. Солодощі, які містять модифіковані жири, маргарин...

В першу чергу, шкідливі різні готові торти і тістечка, печиво, шоколадні батончики, цукерки, здобне печиво.

В принципі, всі продукти, що містять модифіковані жири, небезпечні для серця. Ці речовини підвищують рівень гомоцистеїну в крові. Ця амінокислота часто пов'язана з підвищеним ризиком ішемічної хвороби серця, інсульту.

3. Сіль і все солоне

Всі лікарі схиляються до думки, що всі люди, які знаходяться в групі ризику по серцево-судинних проблемах, зобов'язані обмежувати себе в солоних продуктах. Адже сіль сприяє підвищенню артеріального тиску, сприяє накопиченню зайвої рідини в організмі і є небезпечним продуктом для серця.