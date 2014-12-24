4 поради психологів для здорового шлюбу

Якщо уявити, що сімейне життя схоже на гру, то впоратися з багатьма проблемами буде набагато легше. У кожної гри є правила, які озвучують на початку. Всім відомо, що за порушення законів та постулатів можна опинитися на лаві запасних, пише dobrenok.com. Сімейне життя має свої правила і обов'язки, яких має дотримуватися подружжя. Щоб не вислуховувати поради мами чи свекрухи, не хитати головою у психолога і не звертатися в шлюбні агентства, коли шлюб розвалиться, можливо, варто просто вивчити ази сімейних стосунків?

Повага

Повага стоїть в одному ряду з вірністю і довірою у сімейних стосунках. Перше, чого повинні навчитися обидва партнера - це повазі один до одного завжди і у всьому. Пари, які прожили щасливе життя, зізнаються, що тільки гідне ставлення один до одного дозволило зберегти шлюб. З роками у шлюбі важливо також розуміти, що людина змінюється лише зовні, в той час як душа не старіє.

Дотик

Дуже важливо навчитися завжди і скрізь виявляти ніжність. Всім відомо, що ні одна жінка не стане сварливою, якщо буде одержувати необхідну дозу обіймів і поцілунків. Такий рецепт дієвий і стосовно чоловіків. Ласка, ніжність і турбота - ліки від будь-яких труднощів у стосунках. Існує версія про те, що будь-яку душевну рану можна залікувати турботою і любов'ю, необхідно лише знати індивідуальне дозування для кожного.

Суперечки

Напевно, не існує стосунків, у яких не буває суперечок між двома люблячими людьми. Не варто боятися суперечок з коханою людиною, адже вони пожвавлюють стосунки і надають їм смаку. Як жінці, так і чоловікові важливо розвиватися, для того, щоб прожити щасливе сімейне життя. Не можна протягом десятків років говорити про борщі, шкарпетки і карбюратори. Суперечки на актуальні теми, розмови про новини дозволяють постійно підтримувати інтерес один до одного між чоловіком і жінкою. Головне в суперечці, щоб вона не переросла у конфлікт або не була сприйнята на особистий рахунок. Така практика у стосунках дозволяє навчитися домовлятися між собою, йти на компроміси та вчинки.

Цінності

Не варто вирішувати проблеми за допомогою сексу, адже таким чином вони будуть лише відкладені в дальній ящик. Важливо розуміти, що в шлюбі фізична і духовна любов переживають різні стадії, які можуть не збігатися в часі. Тому проблеми в шлюбі не привід шукати інших сексуальних партнерів. Секс - невід'ємна частина стосунків, але не найголовніша з них.