П'ять шкідливо-корисних продуктів

Прихильники здорового способу життя часто шкодують про те, що задля правильного харчування їм довелося відмовитися від багатьох улюблених, але вкрай шкідливих продуктів. Далеко не всі продукти, які прийнято вважати шкідливим, насправді шкодять здоров'ю, пише toneto.net.

Їх просто незаслужено відправили в список "шкідливостей". Спробуємо реабілітувати деякі з них.

1. Яйця. Найбільш дешеве і доступне джерело білків є також і одним з найбільш поживних продуктів, з яких можна приготувати ситний і смачний сніданок, обід або вечерю. Два яйця в день - це денна норма холестерину.

2. Горіхи. Часто відмовляються від горіхів під приводом того, що в них міститься дуже велика кількість жирів. Однак далеко не всі пам'ятають про те, що жири діляться на "погані" і "хороші". У горіхах містяться дуже корисні "хороші" жири.

3. Шоколад. Оскільки шоколад потрапив в категорію "солодощі", багато людей, які ведуть здоровий спосіб життя, вважають його мало не кровним ворогом і ні за яких обставин не погоджуються з'їсти ні шматочка. Давайте розбиратися. Шоколад виробляється з какао - рослини, яка за своїми корисними властивостями схожа з деякими овочами. У шоколаді міститься велика кількість флавонолів - пігментів, дія яких на організм схожа з дією антиоксидантів. Флавоноли також містять яблука, виноград і червоне вино.

4. Сир. Тим, хто дотримується схеми здорового харчування, сир здається смачним, але абсолютно забороненим продуктом. Хочете вірте, хочете ні, але жир, що міститься в сирах, особливо твердих (Пармезан), сприятливо впливає на організм в цілому. Додайте деяку кількість пармезану в овочевий салат: порція білків не зашкодить вашому здоров'ю.

5. Паста. Всім подобається ця проста і ситна страва - паста з різними соусами. Любителям здорового способу життя не варто відчувати себе винуватими в той момент, коли вони, знехтувавши всіма заборонами, накидаються на тарілку пасти. Ніякої шкоди для здоров'я: головне, правильно вибрати і приготувати наші макаронні вироби. Купуйте пасту з пшениці твердих сортів - в ній містяться білки і клітковина, які дозволяють вам насититися швидше і залишатися в такому стані якомога довше. Вибирайте пасту, зроблену з борошна цільного зерна.