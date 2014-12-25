Чи вистачає вам вітаміну D - тест

Вітамін D - один з найбільш важливих для нас. Починаючи з раннього дитинства і до глибокої старості, він забезпечує здоров'я зубів і кісток, регулює обмін речовин.

За допомогою тесту визначте, чи вистачає вам вітаміну D, пише 03info.com.

За кожен «+» відповідь Ви набираєте 1 бал, за «-» - 0.

У Вас є рання короткозорість?

Помічаєте, що зуби стають крихкими або навіть випадають?

З недавніх пір Ви стали скаржитися на безсоння?

З'явилося хворобливе потовщення суглобів?

Ви самі та й оточуючі помічають, що Ви стали легко дратуватися?

Вас турбує печіння в роті і в горлі?

Ви помічаєте часті перепади настрою: від безхмарного до понурого?

Помічаєте, що кишечник став погано працювати, часто виникає діарея?

Ви змушені визнати, що щось недобре відбувається з нервами: спалахуєте як сірник з приводу і без приводу?

З'явилася м'язова слабкість, яку Ви ніяк не можете пояснити для себе?

Підіб'ємо підсумки:

3-5 балів: доводиться констатувати, що у Вас вже є дефіцит вітаміну D, хоча і незначний. Справу можна поправити за допомогою продуктів, що містять у великій кількості цей вітамін: морепродуктів, оселедця, лосося, тунця, сардин, а також молока, горіхів, яєць і печінки.

Понад 5 балів: в цьому випадку краще всього вдатися до допомоги риб'ячого жиру, як в дитинстві. Але спочатку проконсультуйтеся з лікарем.