Штаб Ахметова вже маркував 2 мільйони одиниць продуктів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 2 мільйони стікерів з маркуванням від штабу Ріната Ахметова «Благодійна допомога. Не для продажу» вже наклеєні на продукти, які входять до складу пакета з гуманітарною допомогою. Така робота розпочалася 18 грудня і буде проводитися постійно.

Маркування (поклейка спеціального стікера) здійснюється з метою мінімізації можливих зловживань допомогою. Гуманітарна допомога Ріната Ахметова видається безплатно винятково встановленим категоріям мирних жителів Донбасу. Стікери наклеюють волонтери Гуманітарного штабу в Донецьку на кожну одиницю продукції в дитячому, продуктовому і новорічному наборах.

До кінця року Гуманітарний штаб розраховує наклеїти спеціальні стікери на 6 мільйонів 200 тисяч наборів гуманітарної допомоги.