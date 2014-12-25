Бойовики не дають можливості евакуювати лікарні і соцустанови

Бойовики не дають можливості евакуювати лікарні і соціальні установи, що залишилися на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час відправки гуманітарної допомоги на Донбас заявила уповноважений Президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.

«Уряд склав точну карту, які ще соціальні установи залишилися на території, хто там залишився не евакуйованим. Бойовики не дають нам можливості створити гуманітарний коридор для евакуації лікарень, психіатричних установ, соціальних певних установ. Ми готові забрати людей, котрі потребують допомоги, щоб держава їх підтримала. Питання в тому, що вони в «тюрмі». У «тюрмі» знаходяться 2 мільйони людей, які опинилися в цій ситуації», - сказала Геращенко.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко уточнив, що 95% дітей із будинків-інтернатів, які були на окупованій території Донбасу, вже евакуйовані.

За його словами, залишають неевакуйованими психоневрологічні диспансери та будинки для людей похилого віку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні із Харкова на Донбас Україна відправляє 326 тонн гуманітарної допомоги.

Загалом на Донбас відправлять 26 вантажівок з продовольчими наборами та предметами першої необхідності (20 - з Харкова, ще 6 - з Павлограда Дніпропетровської області). Гуманітарна допомога буде доставлена в Краматорськ Донецької області та Сєвєродонецьк Луганської області. Вантаж загальною вартістю 1,7 млн грн буде розподілений на місці органами місцевої влади та підрозділами Мінсоцполітики.

За словами керівника ДСНС України Сергія Бочковського, зараз уряд і народні депутати працюють над тим, щоб гуманітарна допомога була розподілена в тому числі на тимчасово окупованих територіях.