У зоні АТО минулої доби поранено військовослужбовця

Упродовж доби в зоні проведення Антитерористичної операції один український військовослужбовець отримав поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За останню добу кількість провокацій з боку терористів значно зменшилася. Загиблих серед українських військових немає, поранення отримав один військовослужбовець", - сказав Лисенко.