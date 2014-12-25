У зоні АТО минулої доби поранено військовослужбовця
13:34, 25 грудня 2014Країна
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За останню добу кількість провокацій з боку терористів значно зменшилася. Загиблих серед українських військових немає
Фото: УНІАН
Упродовж доби в зоні проведення Антитерористичної операції один український військовослужбовець отримав поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За останню добу кількість провокацій з боку терористів значно зменшилася. Загиблих серед українських військових немає, поранення отримав один військовослужбовець", - сказав Лисенко.
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