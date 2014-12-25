Народні депутати приєдналися до акції зі збору коштів для “Охматдиту”

Народні депутати України приєдналися до акції за збору коштів на встановлення даху в “Охматдиті”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу народний депутат України Ганна Гопко (фракція “Самопоміч”).

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За її словами, сьогодні ряд депутатів прийшли до Верховної Ради України у футболках із зображенням “Охматдиту”, щоб привернути увагу до цієї проблеми та зібрати гроші. “Депутати приєдналися до акції “Даху в “Охматдиті” бути”, коли кожен придбав по 300 грн футболку — а це ціна 1 метра квадратного, який потрібно зараз для того, щоб покрити “Охматдит”, щоб будівництво пережило зиму.

Народний депутат України Оксана Корчинська (фракція Радикальної партії) наголосила на тому, що уряд має в проекті бюджету на 2015 рік передбачити фінансування добудови корпусів “Охматдиту”, де б могли лікуватися тяжко хворі діти. За її словами, в той же час збільшується фінансування Генеральної прокуратури, де у великих кабінетах сидять по одному працівнику, в той час, як на невеликих площах в дитячій лікарні туляться по декілька хворих дітей.

Сьогодні депутати із фракцій “Самопоміч” та “Радикальної партії” прийшли у футболках із зображенням “Охматдиту”. Вони були в цих футболках на засіданні парламенту.