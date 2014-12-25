Страх перед терором підвищує ризик смертності - вчені

Постійний страх перед всілякими атаками може збільшити частоту серцевих нападів і підвищити ризик смертності, повідомляє видання Business Standart.

В дослідженні брали участь 17 тисяч ізраїльтян. Вчені вивчили фактори, що впливають на частоту серцевих скорочень, і проаналізували ці показники з щорічними плановими перевірками стану здоров'я пацієнтів у 2002-2013 роках.

Об'єднавши дані медичних оглядів з відповідями на питання анкети, дослідники виявили, що частота серцевих ударів залежить від фізіологічних характеристик, таких як рівень фізичної підготовки і активність імунної системи.

Також було зазначено, що на здоров'я серця впливають психологічні фактори. В Ізраїлі одним з основних таких факторів став страх перед тероризмом. Провівши статистичний аналіз 325 різних параметрів, вчені прийшли до висновку, що постійна загроза терористичних атак є однією з основних причин збільшення частоти серцевих скорочень.

Прискорене серцебиття спостерігалося в людей, які відзначали в анкеті, що відчувають страх перед терором, як одну з основних психологічних проблем. На думку дослідників, ризик щодо серцево-судинних захворювань у даної категорії вищий.

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