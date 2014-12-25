У Львів переїхали сім’ї вимушених переселенців з обмеженими фізичними можливостями

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ ДСНС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 24 грудня львівські рятувальники спільно із психологами на залізничному вокзалі Львова зустріли дві сім’ї переселенців з обмеженими фізичними можливостями, які прибули з міста Ясинувата Донецької області.

Рятувальники зустріли вимушених переселенців та допомогли дістатися місця проживання. Сім’ю у складі 73-річної жінки та її 69-річного чоловіка, які є інвалідами І та ІІ групи, поселили у Львівському геріатричному пансіонаті. Ще одного чоловіка, 1978 року народження, інваліда І групи, разом із дружиною-доглядальницею поселили у лікарні смт. Підкамінь, Бродівського району.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, на Львівщині перебуває понад 25 тисяч тимчасово переміщених осіб з Криму та сходу України, з них станом на 25 грудня офіційно зареєструвалися 9 586 осіб.