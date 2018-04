Штаб Ахметова просить світову громадськість втрутитися і розблокувати допомогу Донбасу

Представники батальйонів «Дніпро-1», «Донбас», а також підрозділи «Правого сектора» оголосили про рішення затримувати всі гуманітарні вантажі, що поставляються через територію Дніпропетровської області. Саме тому Гуманітарний штаб Ріната Ахметова звернувся з відкритим листом до міжнародних організацій, закликавши представників зарубіжних держав використовувати весь свій вплив, щоб припинити протизаконне блокування доставки допомоги мирному населенню Донбасу.

«Фонд Ріната Ахметова почав допомагати мирним жителям Донбасу ще у травні 2014 року, - наголошується у зверненні. - Тоді зусиллями волонтерів і співробітників фонду почалася евакуація прийомних сімей та дитячих будинків із зони бойових дій. У червні фонд приступив до евакуації і забезпечення тимчасовим житлом пенсіонерів, багатодітних сімей, одиноких жінок з дітьми. З 6-го серпня заснований Гуманітарний штаб «Допоможемо», завданням якого стало надання допомоги дітям та дорослим на територіях, як підконтрольних, так і непідконтрольних української влади. Щомісяця Гуманітарний штаб видає 500 000 продуктових і 40 000 дитячих наборів. Продуктову допомогу отримують найбільш незахищені категорії мирних жителів - кому просто не вижити без соціальних виплат з боку держави: інваліди 1-2 груп, пенсіонери старше 65 років, діти-сироти, багатодітні та прийомні сім'ї, матері-одиначки, сім'ї з дітьми-інвалідами, учасники та інваліди ВВВ».

У штабі підкреслюють, що завжди суворо дотримувалися базових принципів, що лежать в основі діяльності міжнародних гуманітарних місій. Зокрема, йдеться про такі поняття, як humanity (головне завдання гуманітарної допомоги - врятувати життя людини і зберегти здоров'я), impartiality (допомога повинна надаватися без поділу за національною, расовою, релігійною ознакою або політичними поглядами), neutrality (гуманітарні організації не повинні ставати на одну із сторін конфлікту) і operational independence and transparency (операційна незалежність і прозорість). Дотримання даних принципів дозволило штабу налагодити взаємодію з такими міжнародними організаціями та місіями, як OCHA, UNHCR, World Food Program, UNICEF, MSF, ICRC, OSCE, People in Need та іншими.

«Гуманітарна ситуація на Донбасі, на жаль, стає з кожним днем складніше, - йдеться у зверненні. - Ми розуміємо, що жодна організація і жоден фонд не зможуть повністю вирішити цю проблему. Тому ми наполягаємо на тому, що на рівні держави мають бути вироблені зрозумілі і прозорі правила та критерії доставки в зону АТО гуманітарної допомоги - єдині для всіх областей України, а також усіх благодійних організацій. Ми закликаємо державу в найкоротші терміни спільно з благодійними, волонтерськими організаціями та гуманітарними місіями виробити такі правила».

У штабі розраховують, що затвердження загальних правил дозволить припинити свавілля з боку ряду воєнізованих формувань і місцевих органів влади, що в результаті розблокує постачання гуманітарної допомоги мирному населенню Донецької і Луганської областей.