У 2015 році МОЗ закупатиме ліки планово, а не екстрено

У 2015 році Міністерство охорони здоров'я закупатиме ліки планово, а не екстрено

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Наступного року тендери і закупівлі будуть за іншою схемою. Ми вже працюємо з міжнародними організаціями. Вони готові нам допомогти. Ми перейдемо на планові закупівлі, а не на екстремальні, екстрені. Цю нову форму ми запропонуємо вже в січні-початку лютого. Ми маємо все обговорити з міжнародними організаціями. Думаю, що цю проблему буде улагоджено. Я думаю, що з переплануванням проблем не буде», - сказав міністр.

Він також відзначив, що в Україні немає точних даних, скільки пацієнтів потребує лікарських препаратів, закупівля яких здійснюється за державними програмами.

«Ми ще маємо провести велику роботу з уточнення потреб. Ми рахуємо від кількості грошей, які, можливо, виділять на ці програми. А треба рахувати від потреби. У нас немає хороших оцінок щодо потреб. Ми маємо знати, яка потреба в цілому за різними напрямами і програмами. Щоб фінансувалося не 30% і менше від потреби, а набагато більше. Це в планах на 2015 рік», - відзначив Квіташвілі.