За добу в зоні АТО 1 військовослужбовець отримав поранення

Упродовж доби в зоні АТО загинув 1 військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Внаслідок ситуації, яка розгортається в зоні АТО, ми втратили одного військовослужбовця і один отримав поранення", - сказав Лисенко.