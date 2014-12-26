За добу в зоні АТО 1 військовослужбовець отримав поранення
13:32, 26 грудня 2014Країна
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Про це сьогодні брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко
Фото: УНІАН
Упродовж доби в зоні АТО загинув 1 військовослужбовець, ще один отримав поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"Внаслідок ситуації, яка розгортається в зоні АТО, ми втратили одного військовослужбовця і один отримав поранення", - сказав Лисенко.
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