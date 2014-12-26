Пакет законів про реформування системи охорони здоров'я буде внесено до ВР на початку лютого

Пакет законопроектів з питань стратегії реформ у системі охорони здоров'я буде внесено до Верховної Ради на початку лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Він наголосив, що для початку реформ у системі охорони здоров'я необхідно прийняти пакет законодавчих актів, які зокрема стосуються тендерів і закупівель ліків.

«Реєстр нових законів буде внесено до Верховної Ради наприкінці січня - початку лютого. Це дасть можливість починати зміни у фінансуванні охорони здоров'я, змінювати статус лікарень, які перебувають у держмайні. У лікарень з'являться свобода і автономія. Вони зможуть самі працювати по зарплатах медперсоналу», - сказав міністр.

Він наголосив, що нові закони підготують систему охорони здоров'я до переходу на страхову форму роботи.

«Я буду радий, що до вересня або жовтня ми почнемо розмовляти про перші схеми медичного страхування. Для цього необхідні зміни. Упевнений, що поки що мережа лікарень в Україні не готова до страхової медицини, а страхові компанії не готові вкладати гроша в існуючу систему охорони» здоров'я, - відзначив Квіташвілі.